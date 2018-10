Novorizontino enfrenta o Taubaté na penúltima rodada da 2ª fase da Copa Paulista

Dando sequência na Copa Paulista, após vencer o XV de Piracicaba no último domingo por 1 a 0, o Novorizontino volta a campo, novamente em casa, no Jorjão, nesta quarta-feira (17). Dessa vez, para enfrentar o Taubaté, pela 19ª rodada, a penúltima da 2ª fase da competição. O jogo está marcado para às 15h.

O Tigre está na vice-liderança do Grupo 8, com 7 pontos, logo atrás do Taubaté, que está em 1º, com 8. Com a derrota na última rodada, o XV de Piracicaba foi para a 3ª posição, ainda com 4. Para a próxima fase, nas quartas de final, avançam os dois melhores de cada grupo.

“Nossa expectativa é grande. Sabemos que haverá dificuldades, e que será um jogo de detalhes. Estamos em uma chave muito competitiva. Precisamos nos manter concentrados e focados. Atualmente, nosso adversário tem uma excelente campanha na competição. Seguimos em busca de trabalhar, da melhor maneira possível, toda parte técnica e tática que viemos estudando, e assim, esperamos realizar uma excelente partida”, disse o técnico William Sander.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino