Novorizontino enfrenta o São Paulo neste sábado pelo Paulistão

Após a estreia vitoriosa contra o Mirassol na última quarta-feira no Jorjão, em Novorizonte, o Grêmio Novorizontino entra novamente em campo nesse sábado (20). Desta vez, a equipe viaja até a Capital para enfrentar o São Paulo, na segunda rodada do Paulistão. A partida está marcada para às 19h, no Morumbi.

Técnico do Tigre, Doriva comentou sobre o que espera do jogo. “A expectativa é grande. Sabemos que enfrentar o São Paulo no Morumbi e muito difícil, trata-se de uma equipe muito forte. Por perderem a primeira partida fora, obviamente eles virão mais pressionados, e precisamos explorar isso, usar as melhores estratégias para poder surpreender. Também precisamos de segurança, pois será muita pressão nos vinte primeiros minutos, e temos que saber aproveitar as chances que teremos. Contra times grandes, precisamos ser letais, para podermos sair com a vitória. Esperamos fazer uma grande partida e assim, voltarmos com pontos para Novo Horizonte”, comentou.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino