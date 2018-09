Novorizontino enfrenta o Olímpia em casa pela 14ª rodada da Copa Paulista

Na próxima rodada da Copa Paulista, o Tigre do Vale volta a campo neste sábado (22), em casa, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão em Novo Horizonte, para enfrentar a equipe do Olímpia, às 15h, em partida válida pela 14ª rodada, a última da 1ª fase da competição. O Novorizontino, que já está classificado para a 2ª fase, ocupa o 4ª lugar no Grupo 01, com 12 pontos, atrás do Votuporanguense, em 3º, com 13.

“Temos consciência das dificuldades que vamos encontrar. Jogaremos contra o líder, uma equipe experiente, que gosta do jogo. Porém, estamos preparados. Nosso principal objetivo no sábado, é fazer um bom jogo. Temos alguns atletas que estarão descendo para colaborar com o sub-20, por isso, vamos ter novamente a oportunidade de testar alguns atletas, para assim, estarem evoluindo e dando mais ritmo de jogo para que possamos chegar ainda mais fortes para a 2ª fase”, disse o técnico William Sander.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino