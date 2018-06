Novorizontino enfrenta o Linense nesta segunda-feira (18) pela Série D

Após a classificação para as Oitavas de Final da Série D do Campeonato Brasileiro, depois da vitória de 1 a 0 contra o Macaé-RJ na última rodada, o Novorizontino se prepara para a 3ª fase da competição, quando enfrentará a equipe do Linense, em jogos de ida e volta, com o primeiro jogo a ser realizado na segunda-feira (18/06), às 19h, no Gilberto Siqueira Lopes em Lins, decidindo a classificação no Jorjão, em Novo Horizonte, no sábado dia 23/06, às 19h30.

O técnico Ito Roque comentou sobre a nova fase da competição: “A expectativa por um bom jogo, novamente é grande. Trata-se de uma nova situação com o primeiro mata em Lins, decidindo na sequência dentro de casa, aqui no Jorjão, algo que considero muito importante, que é estar com a nossa torcida em nosso estádio na decisão”.

Ito também falou sobre o que espera do próximo jogo: “Será grande e difícil, um derby regional contra uma equipe que também foi bem formada para essa situação. Espero, junto com nossa equipe, que possamos seguir com nossa evolução e assim, alcancemos mais um degrau para o nosso principal objetivo”.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino