Novorizontino enfrenta o Ituano pela 2ª fase da Copa Paulista

Após o empate em 1 a 1 com o Olímpia, na 14ª rodada da Copa Paulista, o Novorizontino retorna dentro de campo no Jorjão, no domingo (30), dessa vez, para enfrentar o Ituano, no início da 2ª fase da competição. A partida está marcada para às 10h.

A segunda etapa será formada por 4 grupos com 4 equipes, que novamente jogarão em turno e returno entre eles para definir os oito quadrifinalistas. Compõem o grupo junto com o Novorizontino (4º do Grupo 1), o XV de Piracicaba (3º do Grupo 2), Taubaté (2º do Grupo 3) e o Ituano (1º do Grupo 4).

“Agora, trata-se de uma nova competição. Estamos em um grupo muito forte, com equipes muito bem preparadas e que brigam por acesso em suas divisões. Apesar das dificuldades que sabemos que vamos encontrar, estamos nos preparando muito para que possamos ter um bom desempenho, alinhado sempre a um bom resultado. Nada melhor do que esses grandes jogos na 2ª fase, com níveis altos de dificuldade, técnicas e táticas, para que possamos seguir com nosso plano de amadurecer cada vez mais nossos atletas”, disse o técnico William Sander.

Reforços

Rumo a 2ª etapa da competição, o Novorizontino anunciou na tarde da última sexta-feira (28) os atacantes Franklin e Tito como os novos nomes que vão compor o elenco profissional durante a Copa Paulista.

Franklin Rocha Gesteira tem 25 anos. Já vestiu as camisas do Americano, Cabofriense, Goytacas, Carapebus, Formosa, Atlético Itapemirim, quando jogou contra o Novorizontino pela Série D, e também o São Bento, onde recentemente esteve disputando a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Graças a Deus minha recepção foi muito boa, veio de encontro com tudo de positivo que sempre ouvi do Novorizontino. Espero que com muito empenho e dedicação, eu consiga colaborar com a equipe e seus principais objetivos no campeonato”, disse o atacante.

Com 29 anos, Tito Fernando da Silva Pinto começou já passou pelo Cuiabá, Boa Esporte, River Plate-SE, Mixto, Vila Aurora, Paraná, Metropolitano, União Rondonópolis, Oeste, Mato Grosso, Joinville, Sinop, CEOV Operário, Atlético Goianiense, onde jogou pela Série B do Brasileiro e também pelo Confiança, pela Série C.

Tito chega focado ao Novorizontino: “É um prazer muito grande poder vestir essa camisa. Espero agregar a equipe com muito trabalho, determinação e disposição. Dessa forma, espero trilharmos juntos um caminho pela classificação e também pelo título”, finalizou.

Fotos: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino