Novorizontino enfrenta, neste sábado, o Ituano pela Copa Paulista

Seguindo com os trabalhos na 2ª fase da Copa Paulista, após o empate com o Taubaté na última quarta-feira (17), em 2 a 2 no Jorjão, o Novorizontino viaja até Itu, onde no sábado (20), volta a campo no Estádio Dr. Novelli Junior, para enfrentar o Ituano, em partida válida pela 20ª rodada da competição, a última da 2ª fase. O jogo está marcado para às 15h.

O Tigre ocupa o 2º lugar no Grupo 8, com 8 pontos, logo atrás do Taubaté, que está na liderança com 9. Em 3º está o XV de Piracicaba com 7, e o Ituano ocupa o 4º lugar, com 3 pontos.

“Nossa expectativa é boa. Estamos invictos há quatro grandes jogos, de muita competitividade e decididos nos detalhes. Não acredito que será fácil. Nosso adversário jogará sem pressão e os jogadores vão querer mostrar a que vieram. Para que alcancemos a classificação em um grande jogo com um grande desempenho, só depende da nossa equipe. Seguimos firmes e confiantes em busca de nosso objetivo”, disse o técnico William Sander.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino