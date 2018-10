Novorizontino empata em 2 a 2 com o Taubaté na 19ª rodada da Copa Paulista

A equipe profissional do Novorizontino, entrou em campo na tarde desta quarta-feira (17), no Jorjão, em Novo Horizonte, para enfrentar o Taubaté pela 19ª rodada da Copa Paulista, a penúltima da 2ª fase da competição.

Depois de um jogo disputado, com gols de Tito (3’ 1T) da entrada da área e Nando (34’ 2T), que após receber do lateral direito Cleiton um cruzamento por baixo, finalizou para o fundo do gol, a partida terminou empatada em 2 a 2.

O empate mantém o Tigre na vice-liderança do Grupo 8, agora com 8 pontos, ainda atrás do Taubaté, que está em 1º, agora com 9. O XV de Piracicaba está na 3ª posição, ainda com 4 pontos, na frente do Ituano, em 4º com 3. Para a próxima fase, nas quartas de final, avançam os dois melhores de cada grupo.

O atacante Nando, autor do gol do empate, comentou: “Foi um jogo difícil entre duas equipes muito qualificadas. Infelizmente, nos desligamos em alguns momentos importantes no 1º tempo e acabamos ficando atrás no placar. Depois de conversarmos e nos organizarmos melhor para o 2º, conseguimos nos recuperar e alcançamos o empate. Ainda espero dar o meu melhor, me entregando o máximo junto com a minha equipe, para que assim, possamos alcançar nossa classificação”.

O técnico William Sander avaliou o desempenho da equipe: “Sabíamos das dificuldades que encontraríamos na partida. Como já havíamos conversado, daqui pra frente, todos os detalhes são de extrema importância e hoje não foi diferente. Ficamos chateados pelo 1º tempo que fizemos, não conseguimos desempenhar o trabalho que nos representa dentro de campo. Conseguimos mudar de atitude no 2º, fomos pra cima, fizemos algumas alterações e funcionou. Em uma chave tão disputada como a nossa, é de extrema importância continuar a somar, para que assim, possamos alcançar nossa classificação”, finalizou.

Escalação: 12 – Vinicius Almeida, 2 – Cleiton Garcia, 3 – Vinicius Leandro, 4 – Rodrigo San, 5 – Jairo Luis, 6 – Reverson, 7 – Lucas Newiton, 8 – João Pedro, 9 – Tito, 10 – Elvinho, 11 – Andrei.

Suplentes: 1 – Pedro Neto, 13 – Kaio, 14 – Rodrigo Sabiá, 15 – Alisson, 16 – Franklin, 17 – Nando, 18 – Christopher.

A 20ª rodada, a última da 2ª fase, será no sábado (20), quando o Novorizontino voltará a campo em Itu, no Estádio Dr. Novelli Junior, para enfrentar o Ituano. A partida está marcada para às 15h.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino