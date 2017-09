Novorizontino empata em 1 a 1 com a Penapolense

Na tarde deste sábado (16/09), o Sub-20 do Grêmio Novorizontino entrou em campo para mais uma rodada do Campeonato Paulista. Dessa vez a equipe foi até o Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, onde enfrentou os donos da casa. A partida terminou em 1 x 1, com um gol de Christopher no final do segundo tempo.

A equipe começou propondo o jogo e mantendo a posse de bola. A equipe adversária não demonstrava perigo, vinha a base dos lançamentos, bolas longas. A zaga do Novorizontino, bem postada, conseguiu neutralizar o ataque. A equipe também criou algumas chances, mesmo com dificuldade, pois a Penapolense estava bem fechada. O time seguiu propondo o jogo e sofreu algumas dificuldades nas finalizações. No final do primeiro tempo, em uma bola lançada, a equipe adversária abriu o placar.

Já no segundo tempo, algumas alterações do técnico William Sander, colocaram o time bastante para o ataque. A equipe melhorou e continuou propondo o jogo, criando as melhores chances e jogadas. Aos 38’, após uma bola em que Jajá foi cruzar na área, o defensor da equipe adversária colocou a mão na bola, marcando um pênalti para o Novorizontino. Christopher bateu, mas foi defendido pelo goleiro que buscou a bola no canto. Aos 44′ em uma bola cruzada na área, Christopher marcou um gol de cabeça, igualando o placar para o Tigre.

Para o técnico Willian Sander, mesmo com o empate, a equipe desempenhou muito bem seu trabalho: “Foi um jogo onde no primeiro tempo, o time adversário soube aproveitar a chance que teve. E infelizmente as que nós tivemos, não concluímos em gol. No segundo tempo, nossa equipe foi muito superior, tivemos várias chances de gol e criamos bastante também. As entradas de Jajá e Léo Tocantins, deram outra dinâmica para o jogo porque eles entraram muito bem. Por conta de uma lesão e por não termos mais trocas disponíveis, ficamos com um jogador a menos no final da partida, quando marcamos nosso gol. Infelizmente não saímos com os três pontos, mas mantivemos nossa liderança. Esperamos uma excelente partida em casa na próxima rodada”, finalizou.

Foto: Matheus Bertolini do Prado / Grêmio Novorizontino