Novorizontino empata em 1 a 1 com a Ferroviária no início das quartas de final da Copa Paulista

Dando início às quartas de final da Copa Paulista, a equipe profissional do Novorizontino, entrou em campo na noite de sexta-feira (26), no Jorjão, em Novo Horizonte, para enfrentar a Ferroviária pela 21ª rodada da competição. Após uma grande partida, com um gol de cabeça de Rodrigo Sabiá (12’ 1T), o Novorizontino terminou empatado em 1 a 1 com o adversário.

Rodrigo, autor do gol do Tigre, comentou: “Estou muito feliz com o desempenho de nossa equipe. Sabíamos do peso que seria a partida de hoje e das dificuldades que encontraríamos. Fico feliz com meu gol. O campeonato ainda está rolando e agora seguimos para o jogo de volta na casa do adversário, com tranquilidade, concentração e em busca da classificação. Vejo que crescemos na hora certa e nossa evolução é notável. Feliz com o apoio do torcedor”.

O técnico William Sander avaliou: “Foi uma grande partida. São 4 tempos e ainda faltam mais 90 minutos. Nossa equipe se comportou muito bem, fizemos um excelente primeiro tempo. Vamos levantar a cabeça, descansar bem, o jogo ainda não terminou. Será mais uma partida difícil fora de casa, contra um grande adversário. Sabemos da nossa qualidade e vamos brigar até o último minuto para que possamos avançar ainda mais na competição”.

Na partida, em uma parceria do Novorizontino, com a Federação Paulista de Futebol e a E&L Marketing Esportivo, o torcedor pode trocar duas garrafas pet (de qualquer tamanho) por um 1 ingresso da arquibancada geral, através da campanha “Futebol Sustentável”.

“Uma excelente campanha. Além de chamar a atenção para a sustentabilidade, também dá a oportunidade do torcedor vir até o Jorjão para torcer junto com a gente. Ficamos felizes em ter o público ainda mais próximo”, disse o técnico.

Escalação: 12 – Vinicius Almeida, 2 – Cleiton Garcia, 3 – Vinicius Leandro, 4 – Rodrigo Sabiá, 5 – Jairo Luis, 6 – Reverson Paiva, 7 – Lucas Newiton, 8 – João Pedro, 9 – Tito, 10 – Elvinho, 11 – Andrei.

Suplentes: 1 – Pedro Neto, 13 – Kaio, 14 – Leonardo Griggio, 15 – Alisson, 16 – Franklin, 17 – Nando, 18 – Christopher.

No próximo sábado (03/11), o Novorizontino volta a enfrentar a Ferroviária no jogo de volta, na 22ª rodada da competição. A partida será na Fonte Luminosa em Araraquara, às 19h. No caso de um novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino