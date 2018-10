Novorizontino e Taubaté ficam no 0 a 0 pela Copa Paulista

Na tarde desta quarta-feira (3), a equipe profissional do Grêmio Novorizontino entrou em campo em Taubaté, no Estádio Joaquim de Morais Filho, para enfrentar os donos da casa, em partida válida pela 16ª rodada da Copa Paulista, a 2ª da 2ª fase da competição. A partida terminou em 0 a 0, e mantém o Tigre no 4º lugar no Grupo 8, com 1 ponto, empatado com o XV de Piracicaba, em 3º lugar, com a mesma pontuação.

O zagueiro Vinicius comentou sobre o jogo: “Nosso time suportou bem a partida. Jogamos contra um adversário qualificado. Estávamos bem compactados e atacamos bem, conseguimos manter o setor defensivo muito próximo daquilo que o professor nos pediu. Poderíamos ter saído com a vitória, mas temos consciência que o nível de dificuldade só vai aumentar e em algumas situações semelhantes à de hoje, quem errar menos sai vencedor. Estamos com um novo pensamento para essa 2ª fase e nosso espírito de equipe vem se fortalecendo cada vez mais”.

O técnico William Sander avaliou: “Fizemos um jogo bom, equilibrado e muito tático. As duas equipes se estudaram bastante. Tivemos algumas oportunidades, onde o goleiro da equipe adversária fez grandes defesas. Nos comportamos muito bem dentro de campo. Vamos continuar trabalhando em busca de somar cada vez mais, e assim, esperamos que em casa possamos definir nossa classificação”, finalizou.

Escalação: 1 – Cleyton, 2 – Cleiton Garcia, 3 – Vinicius Leandro, 4 – Rodrigo San, 5 – Jairo Luis, 6 – Reverson, 7 – Lucas Newiton, 8 – João Pedro, 9 – Tito, 10 – Elvinho, 11 – Franklin.

Suplentes: 12 – Vinicius Almeida, 13 – Léo Griggio, 14 – Kaio Henrique, 15 – Alisson, 16 – Léo Santiago, 17 – Nando, 18 – Andrei.

Na próxima rodada, a equipe viaja até Piracicaba para enfrentar os donos da casa na 17ª rodada da competição. O jogo será no sábado (6) e está marcado para às 16h.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino