Novorizontino define valor dos ingressos para o Paulistão

Os preços dos ingressos para os jogos da primeira fase do Grêmio Novorizontino no Campeonato Paulista da Série A1, já foram definidos e serão os mesmos praticados em 2017.

Além dos pontos físicos de venda pela cidade, os ingressos também poderão ser adquiridos pela internet, através de um link que será divulgado em breve, juntamente com a divulgação das informações para cada jogo.

Cadeiras cativas

Para quem quiser adquirir ou renovar as cadeiras cativas para o ano de 2018, basta ir até a Sport Billy, que se localiza na Rua 15 de Novembro, 737, no Centro ou entrar em contato pelos telefones: (17) 3542-2671 ou (17) 99609-1927 (Luís Prado). As cativas poderão ser pagas através de cartão de crédito em até 5 vezes ou cartão de débito.

Arquibancada Geral

Ingresso normal (na hora e antecipado):

Jogos contra times do interior – R$ 40,00 inteira – R$ 20,00 meia

Jogo contra o Corinthians e Santos: R$ 80,00 inteira – R$ 40,00 meia, para cada jogo.

Arq. Inferior Descoberta

Ingresso normal (na hora e antecipado):

Jogos contra times do interior – R$ 50,00 inteira – R$ 25,00 meia

Jogo contra o Corinthians e Santos: R$ 100,00 inteira – R$ 50,00 meia, para cada jogo.

Arq. Inferior Coberta

Ingresso normal (na hora e antecipado):

Jogos contra times do interior: R$ 60,00 inteira – R$ 30,00 meia

Jogo contra o Corinthians e Santos: R$ 120,00 inteira – R$ 60,00 meia, para cada jogo.

