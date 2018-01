Novorizontino arranca empate no Morumbi contra o São Paulo

O Grêmio Novorizontino foi até o Morumbi na noite deste sábado (20), para enfrentar o São Paulo na segunda rodada do Paulistão. Depois de um primeiro tempo movimentado, mas sem grandes chances de gol, o Novorizontino voltou mais aguerrido, mantendo a defensiva e explorando mais os contra-ataques, chegando com perigo ao gol de Sidão.

O Técnico Doriva comemorou o desempenho de sua equipe. “Foi um bom jogo. O São Paulo vinha de derrota, precisava se impor e nós conseguimos equilibrar. Criamos muitas ocasiões em contra-ataque. Talvez tenha faltado um certo capricho para aproveitar melhor essas ocasiões. O importante é que tivemos várias situações. Infelizmente não conseguimos fazer os gols mas fiquei com muito feliz com a performance da equipe, que foi de um nível alto. Acredito que estamos no caminho para continuar crescendo dentro da competição”.

O zagueiro Guilherme Teixeira comentou sobre a evolução da equipe. “Um jogo difícil, contra um time grande dentro do Morumbi, e ainda assim, conseguimos fazer um excelente jogo contra o São Paulo. Sabíamos de todas as dificuldades que enfrentaríamos, mas quero ressaltar o trabalho do professor Doriva e de toda a comissão. O jogo de hoje, é a prova que nosso trabalho tem dado resultado. Conseguimos ter humildade de marcar a equipe do São Paulo e darmos trabalhos para eles”, concluiu.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino