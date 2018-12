Novorizontino anuncia zagueiro Flávio Boaventura como reforço para o Paulistão

Na tarde desta terça-feira (11), o Novorizontino anunciou Flávio Boaventura como o primeiro nome para compor o elenco do Tigre na temporada 2019 do Paulistão.

O zagueiro de 31 anos, é natural de Feira de Santana (BA), e iniciou sua carreira no Marília. De lá para cá, já defendeu as camisas do Vila Nova, Grêmio Barueri, Paraná, Atlético Paranaense, ABC, Paços Ferreira (Portugal), América-RN e do CRB, onde recentemente disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Primeiramente sou muito grato a Deus pela oportunidade. Tive as melhores referências possíveis do Novorizontino. Trabalhei com 3 treinadores que já passaram por aqui, inclusive com o Técnico Roberto, e eles sempre me falaram muito bem sobre a estrutura do clube.

No geral, estou muito feliz por fazer parte de um clube tão organizado. Seguimos em busca de um bom campeonato, com grandes conquistas para o Tigre”, disse Boaventura. O Novorizontino fará sua estreia no Paulistão 2019 fora de casa, no dia 20 de janeiro, contra o Ituano.

Thomaz Jannuzzi/Grêmio Novorizontino