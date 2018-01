Novorizontino anuncia veterano Magno Alves como reforço para o Paulistão

O Grêmio Novorizontino anunciou, na tarde desta quinta-feira (4) a contratação do atacante veterano Magno Alves, o “Magnata”. O atleta vai defender o Tigre durante o Campeonato Paulista da Série A-1.

Em 25 anos de carreira, Magno Alves alcançou grandes marcas. Atualmente, no futebol mundial, ele é o décimo sexto maior artilheiro da história e o quarto maior artilheiro em atividade, ficando atrás somente de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Zlatan Ibrahimović. Também conta com mais de 450 gols no currículo, em suas passagens por clubes do Brasil e do mundo, tais como o Fluminense (RJ), Ceará (CE), Atlético Mineiro (MG), Jeonbuk na Coreia do Sul, Gamba Osaka e Oita Trinita no Japão, e o Umm-Salal no Qatar. Além disso, em 2001, integrou a Seleção Brasileira na Copa das Confederações.

O atacante chega determinado e focado ao Novorizontino: “Fui muito bem recebido no Novorizontino. Trata-se de um novo ciclo em minha vida e em minha carreira. Desde já, sinto uma paz e uma felicidade muito grande, minha vida é o futebol. Tenho certeza que teremos muito trabalho e que será um Paulistão promissor para todos nós. O torcedor pode esperar muita determinação, empenho e garra, além de tudo que sempre fiz e vou continuar fazendo para ajudar meus companheiros, buscando sempre fazer gols e honrar a camisa do Novorizontino. “, finalizou

O Executivo de Futebol do Grêmio Novorizontino, Marcelo Barbarotti, comentou a nova contratação: “Estamos muito satisfeitos e felizes. Para o clube é uma honra poder trabalhar com um jogador do nível do Magno Alves, que não é só um grande atleta, mas também uma grande pessoa, sabemos o nível do profissional que ele é. Já estamos com um grande elenco, com atletas de nível, e a chegada do Magno, vem para engrandecer, trazer respeito e qualificar ainda mais. Apesar da idade, sabemos que ele tem totais condições de fazer diferença no Paulistão para o Novorizontino. “, finalizou.

Com o comando do Técnico Doriva, O primeiro jogo da equipe do Grêmio Novorizontino no Paulistão 2018 será em casa, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, contra o Mirassol. A partida está marcada para o dia 17 de janeiro, quarta-feira. Os horários das partidas ainda não foram divulgados.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino