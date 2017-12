Novorizontino anuncia Jonatan Lima como reforço para o Paulistão

O Grêmio Novorizontino continua a anunciar os integrantes do elenco profissional que vão disputar o Campeonato Paulista 2018. Dessa vez, o anunciado é Jonatan Lima, de 25 anos.

O volante, já teve passagens pela base do Corinthians (SP), Flamengo (SP), Guaratinguetá (SP), Internacional (RS), Caxias (RS), Icasa (CE) e Ituano (SP). Esse ano, esteve no Veranópolis (RS) disputando o Campeonato Gaúcho. Depois disso, após uma rápida passagem pelo Portuguesa (SP), jogou pelo Criciúma (SC) a série b do Campeonato Brasileiro.

Jonatan está determinado a desempenhar um bom trabalho pelo Tigre do Vale: “Estou muito feliz, empolgado e focado nesse novo desafio. Acredito que ele será grande em minha vida. Companheiros de trabalho, comissão técnica, funcionários do clube e a cidade, todos me receberam muito bem. Sou um cara que me cobro bastante, me entrego muito durante as partidas e os treinamentos. O torcedor pode esperar muita determinação, vontade, persistência, cobrança individual e coletiva. Precisamos do apoio do nosso torcedor, para que possamos ser ainda mais fortes dentro da nossa casa. Espero corresponder tudo aquilo que todos esperam de mim. “.

O Executivo de Futebol do Grêmio Novorizontino, Marcelo Barbarotti, falou sobre a chegada do volante: “Ficamos muito felizes com a concretização da vinda do atleta Jonatan Lima ao Novorizontino. Um jogador que na função de primeiro volante, tem muita força e é extremamente necessário para dar sustentação a equipe. Desejamos boa sorte para ele junto com o Novorizontino. “, finalizou.

Com o comando do Técnico Doriva, o primeiro jogo da equipe do Grêmio Novorizontino no Paulistão 2018 será em casa, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, contra o Mirassol. A partida está marcada para o dia 17 de janeiro, quarta-feira. Os horários das partidas ainda não foram divulgados.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino