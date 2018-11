Novo Detran chega a Urupês ofertando dezenas de serviços para veículos e habilitações

Os moradores de Urupês já estão sendo beneficiados pelos diversos serviços oferecidos com a implantação do Novo Detran no município, fruto do convênio firmado entre a Prefeitura e o Detran.SP. A partir de agora, não é mais necessário se deslocar até cidades como São José do Rio Preto ou Catanduva para encontrar soluções quanto a habilitações e veículos.

O órgão iniciou suas atividades na última segunda-feira (26), substituindo a antiga Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN). Ele é mais uma das várias ferramentas disponibilizadas para a população no Ganha Tempo municipal. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 9h às 17h, inclusive em horário de almoço, na rua Dom Pedro II, 325 – Centro.

De acordo com a Oficial Administrativa do Detran de Urupês, Getulia Tabachi, o maior benefício da implantação do órgão é a transparência ampliada dada ao cidadão, tanto na infraestrutura de trabalho, quando na oferta dos serviços pelo Detran. Agora a população pode ir até o posto e fazer sua solicitação de forma simples e rápida.

Confira abaixo os serviços oferecidos pelo Novo Detran em Urupês.

Serviços para Veículos: Alteração de características do veículo; Alteração de endereço – mesmo município; Autorização prévia para modificação; Baixa permanente; Bloqueio e desbloqueio; Comunicação de venda: Emissão de CRV / 2ª via; Etiqueta e plaqueta; Certidão do veículo; Legalização de motor; Liberação de veículo e documento apreendido, Licença especial; Licenciamento / 2ª via / outra via original; Multas estaduais; Placas / 2ª via; Processo de troca de placa (Dublê); Recursos de Multas (Jari); Registro de veículo 0Km; Remarcação de Chassi; Transferência de proprietário ou endereço.

Serviços para CNH: 1ª habilitação / adição e mudança de categoria; 2ª via de CNH; Certidão de prontuário; CNH para Brasileiro ou Estrangeiro; Defesa prévia / suspensão / cassação; Permissão Internacional para Dirigir; Portadores de necessidades especiais; Renovação de CNH; Transferência de CNH; e Prova Prática e Teórica.

Em Urupês, é também no posto do Novo Detran que idosos ou deficientes físicos fazem a credencial para cartão de vaga de estacionamento reservada.

