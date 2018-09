NOVO aposta em ideologia política diferenciada por fortalecimento em cenário eleitoral

Com uma agenda pautada principalmente contra aos desmandos da política tradicional, o Partido NOVO tem se mostrado a principal opção para o eleitor que busca uma concreta renovação no país. O grupo tem tido adesão maciça e crescente nas redes sociais, ganhado adeptos e se fortalecendo em todos os Estados do Brasil.

Prova disso são os mais de 4 milhões de seguidores que a FanPage do empresário João Amoêdo, candidato a presidência pelo Partido Novo, atingiu durante a última semana. Os candidatos do partido precisam, fundamentalmente, ter curso de nível superior e não ter tido vínculo com figuras políticas antigas do país.

A bandeira do Combate à Corrupção é considerada uma das principais pela direção da sigla. O Partido Novo é integralmente contra o Foro Privilegiado e apoia, sem ressalvas, operações como a Lava Jato. “A corrupção e os ‘jeitinhos’ retiram bilhões de reais do orçamento que deveria ser investido em áres essenciais como saúde, educação e segurança pública”, consta no site da instituição.

O grupo é o único que não utiliza dinheiro público para a realização de suas campanhas. A proposta é que o Novo seja mantido apenas com o dinheiro dos seus filiados e doadores.

Aqueles que postulam a cargos pelo Novo, podem se candidatar à reeleição apenas uma vez. Desta forma, a renovação na política tem início dentro do próprio partido.

Entre os principais desafios da legenda, é o de tornar o NOVO conhecido em todo o Brasil; concorrer com a velha política sem utilizar os hábitos e atalhos já rejeitados pela população; mostrar que é possível chegar ao poder, cortar privilégios e não fazer alianças simplesmente para ter mais tempo no horário eleitoral ou cargos.

Confira abaixo a relação de candidatos a presidente, vice-presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais de São Paulo para as eleições deste ano:

Candidato a Presidente – João Amoêdo – nº 30

Candidato ao Governo de SP – Rogério Chequer – nº 30

Candidato a Senador – Diogo da Luz – nº 300

Candidatos a Deputado Federal

Edney Duarte Jr – 3012

Tamara Crema – 3029

Dr. Thyago Frassetto – 3040

Eduardo NOVaes – 3054

Flavia Goulart – 3032

Rocio Fanton – 3051

Cleverson Fiuza – 3045

Aluisio Nogueira – Escritor – 3099

Jonathan Castellano – 3002

Charles – 3031

Ferraz Junior – 3016

Paulo Serra – 3076

Ricardo Salles – 3006

Adriana Ventura – 3050

João Grande – 3020

Dr. Roberson – 3014

Tereza Sayeg – 3043

Alexandre Machado – 3008

Marcelo Campos – 3023

Andrea Spinola – 3063

Eduardo Prado – 3009

Bombonatti – 3070

Fátima Portella – 3022

Sandra Fernandes – 3028

Vinicius Poit – 3030

Sandra Gonçalves – 3080

David Azevedo – 3017

Dra. Marise Audi – 3060

JL Frigerio – 3001

Monica Rosenberg – 3077

Ulisses Tavares – 3092

Isabel Teixeira – 3011

Professor Agliberto – 3003

Vinicius Marini – 3033

Chico Bertino – 3066

Dra. Regina Leitão – 3044

Alexis – 3000

Adelson Fonseca – 3027

Marco Antonio Pinto – 3021

Cecilia Duarte – 3083

Marlon Luz – 3005

Thiago Bello – 3090

Luis Bucciarelli – 3036

Érica Gorga – 3010

Maria Claudia Carvalho – 3013

Candidatos a Deputado Estadual

Rapha Gaeta – 30222

Heni Ozi Cukier – 30111

Andrea Décourt – 30800

Miriam Antunes – 30153

Paulo Fortes – 30808

Ingrid Frare – 30080

Jairo Matheus – 30033

Wilson Mello – 30022

Pedro Vanin – 30009

Felipe Luiz – 30555

José Ricardo 30 – 30037

Silvana Barone – 30530

Roberta Pinto Grabert – 30018

Daniel José – 30300

Luis Alexandre – 30130

SOBRINHO-30 – 30930

Rogério Souza – 30350

Ricardo Mellão – 30100

Marcos Zogno – 30321

Rodrigo Gonçalves – 30019

Gabriela Camargo – 30000

Ivan Rodrigues – 30833

Eduardo Ortiz – 30030

Mauricio Egydio – 30999

Eugenio – 30077

Sergio Victor – 30500

Susana Lambert – 30060

Carolina Curimbaba Cavalcante – 30333

Miranda – 30456

Monica Ramires Cury – 30010

Prof. Bertoncello – 30007

Daniel Biscola – 30900

Marco Feitosa – 30017

Eliana Azevedo – 30400

Cida Rorato – 30016

Ana Paula – 30003

Duda Amasp – 30005

Isaac Barreto – 30190

Edu Domingues – 30444

Paulo Denoni – 30001

Cunha – 30330

Cristina Monteiro – 30002

Cicero Salles – 30700

Prof. Rissi – 30789

Rafael Zucco – 30123

Fábio Moura – Fiscaliza São Vicente – 30567

Roberto Carlos de Almeida-RC – 30234

Luciana Alberto – 30888

Cecilia Jacintho – 30600

Marcos Costa – 30777

Da Redação, com informações do Novo.