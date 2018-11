‘Novembro Azul’ tem foco de ações nas unidades de saúde

Novembro é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Para chamar atenção do público masculino a cuidar da saúde, a Secretaria de Saúde, criou um cronograma com ações que serão executadas nas unidades de saúde.

A campanha reforça as atividades já desenvolvidas diariamente nos postos de atendimento e contempla palestras educativas e dinâmicas com usuários.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o roteiro especial deste mês incluirá atividades externas, dentre elas, na IMES, Fatec e na empresa Brumau.

A temática visa alertar sobre importância de exames preventivos para garantir melhor qualidade de vida aos homens. O trabalho terá apoio da Associação de Voluntários de Combate ao Câncer (AVCC) e do médico urologista Sérgio Tagliari.

Dia D

A Secretaria de Saúde também programou um dia especial para atendimentos ao público masculino. Será o “Dia D” da Saúde do Homem, agendado para a quinta-feira, dia 29 de novembro. Na ocasião, as unidades de saúde que normalmente funcionam até as 17 horas, vão funcionar até 20 horas.

A ideia é promover um mutirão de atendimentos, dando oportunidade para homens que trabalham ao longo do dia procurarem as unidades de saúde.

Óbitos

De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, Catanduva registrou cinco mortes por câncer de próstata do começo do ano até agora. Em 2017, sete pessoas morreram em decorrência da doença na cidade.

Da Redação

Foto – Divulgação