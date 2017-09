No último dia na Colômbia, papa se machuca no Papamóvel e ora pela Venezuela

O papa Francisco sofreu um pequeno acidente na cidade de Cartagena das Índias, onde encerra sua passagem pela Colômbia. Segundo informações da agência de notícias argentina Télam, Francisco machucou-se ao bater o rosto no vidro do Papamóvel, durante uma freada brusca do veículo, e precisou aplicar gelo. De acordo com o porta-voz do Vaticano, o papa passa bem.

A passagem por Cartagena é a última antes de Francisco voltar a Roma. O papa iniciou as atividades deste domingo visitando uma casa de acolhimento a pessoas sem teto e vítimas de tráfico de pessoas. No início da tarde, o papa visitou o Santuário São Pedro Claver, dedicado ao missionário espanhol que defendia os direitos dos escravos em uma das mais antigas cidades da Colômbia.

Segundo a Rádio Vaticano, no santuário, Francisco rezou a oração do Angelus e voltou a conclamar os fiéis à prática da caridade e do apoio aos mais pobres e humildes. Ele também dedicou parte das orações à Venezuela e aos venezuelanos que precisam emigrar para países vizinhos.

“Expresso a minha proximidade a cada um dos filhos e filhas desta amada nação, e também aos venezuelanos que encontraram guarida nesta terra colombiana. Daqui, desta cidade-sede dos direitos humanos, faço apelo para que se rejeite todo tipo de violência na vida política e se encontre uma solução para a grave crise que se está a viver e afeta a todos, especialmente aos mais pobres e desfavorecidos da sociedade”, afirmou.

Mariana Jungmann – Repórter da Agência Brasil