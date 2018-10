No início da 2ª fase da Copa Paulista, Ituano vence o Novorizontino por 2 a 0

A equipe profissional do Novorizontino, entrou em campo no domingo (30), no Jorjão, em Novo Horizonte, onde deu início a 2ª fase da Copa Paulista enfrentado o Ituano. Depois de um jogo disputado, os visitantes venceram o Novorizontino por 2 a 0, em partida válida pela 15a rodada da competição. O resultado coloca o Novorizontino em 4º lugar no Grupo 8, sem pontuação, atrás do Taubaté, em 3º, com 1.

“Tivemos chances de gol e infelizmente não concluímos. Faltou um pouco mais de paciência e tranquilidade. Foi um jogo muito tático e muito bem estudado de ambas as partes. Agora vamos dar sequência em nossos trabalhos. Temos dois jogos importantes em menos de uma semana e agora, precisamos pontuar”, disse o técnico William Sander.

Escalação: 1- Cleyton, 2- Cleiton Garcia, 3- Rodrigo Sabiá, 4- Rodrigo San, 5- Jairo Luis, 6- Reverson, 7- Lucas Newiton, 8- João Pedro, 9- Tito, 10- Elvinho, 11- Andrei.

Suplentes: 12- Vinicius Almeida, 13- Alisson, 14- Vinicius Leandro, 15- Kaio Henrique, 16- Franklin, 17- Léo Santiago, 18- Nando.

O Tigre do Vale volta a campo na quarta-feira (3), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, para enfrentar os donos da casa, às 15h, em partida válida pela 16ª rodada da competição.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino