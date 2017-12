Natal terá apresentações musicais e mais de 200 Papais Noéis

A partir desta quarta-feira, dia 6, sera retomada a Maratona Meu Pai… é o Papai Noel, com mais de 200 participantes confirmados. As bicicletas foram doadas por empresários da cidade, que atenderam o chamado para apoiar o projeto social, que visa abrilhantar o Natal e encantar as famílias catanduvenses.

A primeira etapa da Maratona será no Conjunto Esportivo, a partir das 19 horas, com a entrega das bicicletas e vestimentas. Também serão assinados termos de responsabilidade e esclarecidas as regras do evento. Depois, os bons velhinhos terão cinco trajetos para percorrer pedalando as bicicletas pelas ruas da cidade.

Também na quarta-feira, tem início o horário especial do comércio, que ficará aberto até às 22 horas. Para atrair os consumidores ao Centro, será aberta a exposição de artesanato, disponível para visitação no Espaço Cultural Professor Luiza Carlos Rocha, na Praça da República, das 8 às 22 horas, até o dia 23.

Também haverá o Palco de Natal, que funcionará na Praça da República entre os dias 8 e 22 de dezembro, com atrações das 20 às 22 horas. A programação prevê apresentações culturais, concertos, corais e grupos musicais. As ações serão realizadas pela Secretaria de Cultura, Fundo Social de Solidariedade e parceiros.

Ainda como parte das comemorações do Natal de 2017, será realizada no dia 21, a partir das 19 horas, a carreata de carros antigos pelas ruas centrais da cidade. O evento é dos Antigomobilistas da Região de Catanduva (Arca) e tem o apoio da Prefeitura de Catanduva. Cerca de 50 veículos devem participar do passeio.

PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2017

Exposição de Artesanato

De 6 a 23, das 9 às 22h de segunda a sexta-feira e das 9 às 18h aos sábados

Espaço Cultural da Praça da República

Carreata de Veículos Antigos

Dia 21, às 19 horas, saída na Estação Cultura

Maratona Meu Pai… é o Papai Noel

A partir das 20 horas

Dia 6 – Entrega das bicicletas no Conjunto Esportivo (19 horas).

Dia 8 – Saída da rotatória da av. Antônio Stocco; Rua Brasil; Prefeitura; Rua Maranhão; chegada à Praça da República.

Dia 13 – Saída da Rua Paulo Aprígio da Silva; Rua XV de Novembro; Terminal Urbano; Rua Pará; Av. São Domingos; Rua Maranhão; chegada à Praça da República.

Dia 15 – Saída do Nosso Teto; Av. Palmares; Rua Marília; Rua Santa Catarina; Rua São Paulo; Estação Cultura; Rua Maranhão; chegada na Praça da República.

Dia 20 – Saída do Ginásio do Gaviolli; Rua Gramado; Rua Gravataí; Rua Aurora do Norte; Rua Thomaz Peres Bonilha; Av. Caxias do Sul; Rua Minas Gerais; Rua Brasil; chegada à Praça da República.

Dia 22 – Saída da Rua 7 de Setembro com Rua Farroupilha; Av. Rio Brilhante; Rua Curitiba; Viaduto; Rua Maranhão; chegada à Praça da República.

Palco de Natal

Das 20h às 22h, na Praça da República

Dia 8 – Grupos do Ministério de Louvores da Associação de Pastores

Dia 13 – Orquestra Escola de Catanduva e Grupo True Angel Voices

Dia 14 – Quarteto de vozes e grupos de música da Igreja Adventista

Dia 15 – Grupos Musicais da Assembleia de Deus Perus

Dia 20 – Coral do CPP e Especial de Natal da Cia Os Bardoso

Dia 21 – Quinteto de Metais Famifive e Orquestra Novo Tempo

Dia 22 – Ministério de Louvores da Associação de Pastores

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação