Natal Sustentável é uma das oficinas gratuitas oferecidas pelo Senac Catanduva

A fim de encontrar alternativas para melhor convivência no meio urbano, unindo conceitos de economia criativa e sustentabilidade, o Senac Catanduva recebe, nos dias 7 e 9 de novembro, o evento Cidades para Pessoas. A programação da unidade conta com as oficinas Decoração de Natal Sustentável e Horta Sustentável.

O evento, inspirado no livro Cidades para Pessoas, de Jan Gehl, urbanista dinamarquês reconhecido por projetos que transformam o cenário urbano em cidades mais habitáveis, é uma iniciativa do Senac São Paulo e será realizado nas unidades da capital e do interior do estado. Na obra, o autor apresenta estudos de fluxos e da qualidade de vida nas cidades contemporâneas, apontando a necessidade de repensar os espaços públicos para que promovam mais integração e interação.

Para o gerente do Senac Catanduva, Murillo Michel, “uma das premissas do evento Cidades para Pessoas é tornar as cidades mais conscientes e sustentáveis, estimulando a economia criativa e a convivência entre as pessoas”, destaca.

Oficinas

De olho nas comemorações de fim de ano, a oficina Decoração de Natal Sustentável, no dia 7/11, ensinará a produzir enfeites natalinos com a reutilização de materiais simples, encontrados dentro de casa. Para participar é preciso levar retalhos de tecido, jornal, garrafa PET, rolo de papel higiênico e de papel toalha, além de fitas adesivas.

Já na oficina Horta Sustentável, no dia 9/11, os participantes aprenderão a construir uma horta caseira reutilizando materiais recicláveis, como garrafas PET e latas. Com baixo custo e ocupando pouco espaço, a estrutura permite que a pessoa tenha uma horta que ela mesma possa manejar de forma muito simples e que produza frutas, verduras e legumes o ano inteiro.

As inscrições para participar do evento podem ser realizadas no Portal Senac www.sp.senac.br/catanduva. O Senac Catanduva fica localizado na Rua Santos – 300 – Centro.

