“Natal Solidário”: faça uma família feliz em 2019

Mês de dezembro é hora de fazer o balanço de como foi o ano e, muitas vezes, fazer o bem ao próximo pode ser uma forma de começar 2019 com o pé direito. A Unimed Catanduva deu início ao projeto “Natal Solidário” e até o dia 14 de dezembro arrecadará peças de roupas, sapatos, brinquedos, acessórios, livros e, inclusive, alimentos (não perecíveis).

Há pontos de coleta das doações na sede (rua Rio Preto, 450), Univacin – Clínica de Vacinas/Almed – Atendimento Lar Unimed (rua Sergipe, 583) e no Unimed Hospital São Domingos (UHSDom). “A Unimed Catanduva tem como compromisso cooperar para o bem das pessoas. Contamos com a ajuda de nossos beneficiários, parceiros e também de nossos colaboradores que, com certeza, farão o Natal de muitas famílias mais especial”, disse o Corpo Diretivo.

Após a arrecadação, a cooperativa encaminhará as doações para Associação Espírita Beneficente Paulo de Tarso que atendem em média 500 famílias carentes.

Da Redação

Foto – Divulgação