Natação de Catanduva ganha 61 medalhas em Torneio Paulista

A equipe de Natação da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) faturou 61 medalhas no Torneio da Federação Aquática Paulista, realizado no último sábado. Conforme o saldo de premiações, foram 26 medalhas de ouro, 20 de prata e 15 de bronze. A competição envolveu 261 nadadores. As provas foram disputadas nas piscinas do Automóvel Clube de São José do Rio Preto.

Os nadadores da cidade, liderados pela professora Andrea Malfará, competiram com garra e a maioria conseguiu superar desempenho. A equipe teve representantes em categorias de 8 a 26 anos. “Muitos competiram representando Catanduva nos Jogos Regionais em julho e, nesta competição, conseguiram melhoras em suas marcas pessoais”, comenta a professora.

Os atletas treinam diariamente nas piscinas dos núcleos esportivos da Prefeitura. Agora, eles iniciam a preparação para participação na Super Copa de Natação, considerado o maior evento realizado para atletas vinculados à federação. As provas serão realizadas em dezembro, na cidade de Bauru.

Da Redação

Foto – Divulgação