Nando Reis apresenta turnê “jardim-pomar” no CTC

Nando Reis já iniciou sua nova turnê “jardim-pomar”, baseada em seu disco de inéditas lançando recentemente. A sequência de shows deve passar por todo o Brasil. No dia 22 de setembro, será a vez de Catanduva assistir à apresentação, no Clube de Tênis Catanduva (CTC).

No show, que tem a direção de Roger Velloso, o público poderá conferir as músicas do novo álbum “jardim-pomar”, como “Só Posso Dizer”, “Azul de Presunto”, “Pra Onde Foi”, “Inimitável”, entre outras.

O cantor também não deixa de lado os grandes sucessos de sua carreira, como “Os Cegos do Castelo”, “Sou Dela”, “All Star”, “O Segundo Sol”, “Relicário” e “Marvin”.

A concepção do show foi toda montada, com muita simplicidade, para mostrar uma perspectiva completamente nova do cantor para o público.

“Será um show muito pessoal que mostra além das músicas, é um show para mostrar Nando Reis por inteiro”, conta Roger Velloso, diretor do show. O espaço cênico foi montado com transparências que se sobrepõem, imagens em movimento e um projetor de luz que cria um jogo entre as imagens, as músicas e a plateia. Durante o show, o público poderá ouvir sons pré-gravados (conversas, vozes, sons mecânicos, rotina, cotidiano, passos e bastidores) que dialogam com a performance de Nando e sua banda.

A concepção e o roteiro do show são de Velloso e Nando Reis. Os responsáveis pela cenografia são Felipe Tassara e Daniela Thomas e quem assina o figurino do show é Alexandre Herchcovitch.

Ações na Turnê

Nando Reis preparou duas ações especiais para a turnê do CD “jardim-pomar”. A primeira delas tem muito a ver com o nome do disco e a preocupação com o meio-ambiente, que permeia os pensamentos do cantor. A ideia é distribuir ao público dos shows sementes de árvores nativas de cada bioma do país. Com isso, Nando quer criar a consciência ambiental e alertar para a importância de se preservar e plantar.

A campanha será feita para um bioma de cada região do país (Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, entre outras). A primeiro etapa será da Mata Atlântica e cada sachê vai conter 03 espécies da Mata Atlântica (Ipê Amarelo, Araçá e Embaúba). O projeto tem parceria com Nik Sabey, ambientalista que atua com o resgate da biodiversidade local, através da iniciativa “Novas Árvores por Aí” que organiza e promove plantios coletivos de árvores nativas.

A segunda ação será o lançamento dos discos ao vivo durante a turnê. Em parceria com a ONErpm, o cantor lançará um álbum por show para que os fãs possam acompanhar cada apresentação da turnê. Cada lançamento estará disponível em todas as plataformas digitais, alguns dias após a realização do show.

SERVIÇO

Show Nando Reis – “jardim-pomar”

Local: Clube de Tênis Catanduva | Rua Icém, 61

Data: Dia 22 de setembro | sexta-feira

Horário: 23h45

Preço:

Front Stage | R$120 (open bar)

Pista | R$50 (meia) – R$70 (promocional) – R$100 (inteira)

Vendas | http://www.blueticket.com.br/20253/Nando-Reis/?obj=busca

Classificação: 16 anos

Da Redação

Foto – Divulgação