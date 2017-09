Nadador catanduvense é convocado para competição do Exército

O catanduvense e atleta da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt), Leandro Parreira, de 19 anos, foi convocado para compor a equipe de natação do Comando Militar do Sudeste, em competição nacional do Exército Brasileiro. Ele comemora a notícia e intensificou os treinos para a próxima etapa.

“Pra mim, isso é novidade, até então não tinha dimensão da importância e responsabilidade em participar dessa competição. Estou muito feliz. Vou dar o meu melhor em busca de resultados”, comenta.

O jovem integra o grupo de atiradores do Tiro de Guerra 02-012 de Catanduva, condição fundamental para a convocação. “A aprovação ocorreu a partir de triagem dos atiradores em todo estado. Tivemos a resposta positiva mediante avaliação dos índices de natação”, comenta o subtenente Alexandre Relli.

Leandro ganhou notoriedade ao defender o município em competições e tem superado índices de rendimento. Aos quatro anos, iniciou carreira na natação nas escolinhas da Smelt. Hoje continua na equipe da Prefeitura de Catanduva e treina na Coordenadoria de Inclusão Social. “Tenho total estímulo da minha professora e condições necessárias para me superar”, destaca.

As provas da competição militar serão realizadas de 29 de setembro a 6 de outubro, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Já na semana que vem, ele inicia treinos na capital paulista.

A competição do Exército envolve comandos militares de áreas distintas do país. As equipes são compostas por atiradores. Dentre as áreas abrangentes está o Estado de São Paulo, que concentra 75 Tiros de Guerra. O bom desempenho nas provas pode garantir vaga à seleção do Exército Brasileiro.

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação/Prefeitura