Na 12ª rodada da Copa Paulista, Novorizontino perde de 1 a 0 para o Penapolense

Já classificada para a 2ª fase da competição, a equipe profissional do Novorizontino, entrou em campo no último sábado (15), no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, onde enfrentou e perdeu de 1 a 0 para os donos da casa, em partida válida pela 12ª rodada da Copa Paulista. O resultado, mantém o Novorizontino em 4ª lugar no Grupo 01, com 12 pontos, atrás do Votuporanguense, em 3º, com 13.

Em sua estreia na competição, o lateral-esquerdo Gabriel Neves comentou sobre o jogo: “Primeiramente, agradeço a confiança de toda a comissão, estou muito feliz com minha estreia. Infelizmente não saímos com o resultado positivo. Erramos em alguns pontos que custaram caro para a gente. Agora seguimos com os trabalhos para o último jogo da 1ª fase. Queremos entrar firmes na 2ª fase para irmos ainda mais longe na competição”.

“Nossa ideia, era a de sair da partida com mais 3 pontos e poder somar uma melhor pontuação na nossa classificação. No contexto geral, pela equipe alternativa que colocamos para testarmos alguns atletas, tivemos pontos positivos. Nosso quadro atual dentro da competição nos permite essa situação. Daremos continuidade em nossos trabalhos. Temos mais um desafio no sábado. Seguimos em busca de um grande jogo e da vitória, para assim, nos mantermos invictos dentro de casa”, disse o técnico William Sander.

Escalação: 12- Vinicius Almeida, 2- Cleiton Garcia, 3- Vinicius Leandro, 4- Rodrigo San, 5- Jairo Luis, 6- Gabriel Neves, 7- Lucas Newiton, 8- Kaio Henrique, 9- Matheus Vieira, 10- Alisson, 11- Andrei.

Suplentes: 1- Pedro Neto, 13- José Leandro, 14- Reverson, 15- João Pedro, 16- Elvinho, 17- Léo Santiago, 18- Christopher.

De folga na próxima rodada, o Tigre do Vale volta a campo no sábado (22), em casa, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão em Novo Horizonte, para enfrentar a equipe do Olímpia, às 15h, em partida válida pela 14ª rodada, a última da 1ª fase da competição.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino