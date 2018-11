Mutirão busca eliminar possíveis criadouros de dengue em cemitérios

Passado o feriado de Finados, a Prefeitura de Catanduva continua com uma frente de trabalho nos cemitérios municipais Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora de Fátima, além do particular Monsenhor Albino. A EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) começou a realizar um mutirão de limpeza nos túmulos e jazigos para eliminar possíveis criadouros de dengue.

Na manhã desta segunda-feira, dia 5, só de embalagem plástica que envolve vasos foi recolhida quantidade suficiente para encher seis sacos de lixo, de 100 litros cada.

“Essa manutenção é fundamental para prevenir a proliferação do mosquito, principalmente devido à chuva que atingiu a cidade no final de semana”, ressaltou Lincoln Horita, responsável pela EMCAa.

Os agentes de endemias permanecem monitorando os cemitérios. Na semana que vem, será a vez de dar fim a outros materiais que também podem acumular água, dentre eles vasos, flores, recipientes plásticos e garrafas. O serviço em escala visa respeitar o período de homenagens aos mortos.

A secretaria pede a colaboração dos visitantes e indica aos familiares para possibilidades de homenagear seus entes queridos, seja qual for a ocasião, sem criar situações propícias à dengue. Uma das sugestões é colocar terra, de preferência em vasinhos que possuam furos na parte inferior. Outra alternativa é comprar produtos artificiais, sem esquecer de tirar o plástico que os envolve, evitando, assim, o acúmulo de água.

Por receber grande quantidade de visitantes, os cemitérios são considerados pontos estratégicos pelo setor, sendo vistoriados a cada 15 dias.

Imagem: Divulgação/EMCAa