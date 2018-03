Músicos têm até hoje para se inscrever em oficinas do Festival

As inscrições para as oficinas do Festival de Música em Catanduva foram prorrogadas. Os interessados têm até este domingo (25), para se cadastrar em um dos 12 cursos disponíveis entre os dias 2 e 6 de abril, das 19 às 22h30, na Estação Cultura. As capacitações são gratuitas. Para participar, o músico deve selecionar a aula desejada e preencher os dados no site do evento (www.musicaemcatanduva.com.br).

Estão sendo oferecidas oficinas de violino, viola erudita, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarinete, saxofone, trompa, trompete, trombone, tuba e percussão de orquestra. “Estamos trazendo nomes de peso da música erudita brasileira. Profissionais extremamente gabaritados e com anos de experiência. Será uma oportunidade única, e gratuita, aos músicos da região”, disse o coordenador do Festival, João Paulo Moura Martin. Há limite de vagas em todas as turmas.

O participante deverá levar o seu instrumento e estante. Para a obtenção do certificado, é necessária participação mínima de 70% em toda a programação. Confira a programação completa do Festival de Música em Catanduva no site www.musicaemcatanduva.com.br. Acesse também a página no Facebook (@FestivaldeMusicaemCatanduva) e no Instagram.

Da Redação

Foto – Divulgação