Musical ‘Falando de Amor’ traz poesia de grandes nomes da MPB

Uma viagem musical sobre o amor, em verso e prosa. Isso é o que se pode esperar da apresentação “Falando de Amor”, musical de Martha Ocon com o coral do CPP que será a atração do Centro Cultural Édie José Frey nesta sexta-feira (8), a partir das 20 horas. A entrada é gratuita.

A produção foi motivada pelo Dia dos Namorados – celebrado no próximo dia 12 de junho, e tem parceria da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e participação de Rafael Back.

De acordo com Martha Ocon, o musical terá vasto repertório de músicas românticas, cujas letras e melodias foram compostas por grandes nomes da música brasileira, como Vinícius de Morais, Tom Jobim, Djavan, Pixinguinha e Villa Lobos.

Serviço

O Centro Cultural Édie José Frey está localizado na avenida São Domingos, 880.

