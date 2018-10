Museu Padre Albino recebe a visita de mais de mil pessoas em setembro

O Museu Padre Albino divulgou o balanço do número de visitantes no mês de setembro. Ao todo foram mais de mil e cem visitantes. O grande destaque ficou por conta da visita de escolas e turistas franceses.

Reunindo extenso acervo de Padre Albino, o museu recebeu grande número de crianças e jovens por meio de suas escolas e faculdades; entre Pré-Escola, Ensino Fundamental, Médio e Superior, mais de 20 instituições. Além disso, o museu recebeu a visita de três turistas franceses de Caen, cidade francesa na região administrativa da Normandia. No total, 1.182 visitas foram registradas, sendo 1.149 de Catanduva; 1 de Itajobi, 2 de Ariranha, 1 de Paraíso, 3 de Palmares Paulista, 9 de Pindorama, 1 de Santo André, 1 de Tabapuã, 1 de Novo Horizonte, 3 de Barueri, 1 de Urupês, 2 de Santa Fé do Sul e 1 de São José dos Campos.

Inaugurado em 1999, o museu possui peças, fotos e publicações que contam a história do maior benemérito de Catanduva, responsável por grandes obras sociais, educacionais e de saúde. O local também abriga grande acervo para pesquisa sobre a história do município. O Museu Padre Albino fica localizado na Rua Belém, 647, aberto de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 17h00; aos sábados, das 7 às 11 horas. As visitas podem ser agendadas pelo fone (17) 3522.4321. A entrada é franca.

Da Redação

Foto – Divulgação