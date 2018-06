Museu ganha “Linha do Tempo” de Padre Albino

O Museu Padre Albino, que tem recebido muitas visitas em função da comemoração dos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva, está com nova sinalização para facilitar o fluxo de visitantes e o acesso às informações do seu acervo. No terraço do museu foi instalado painel com a “Linha do tempo” de Padre Albino.

Nos dias 06 e 08 de junho últimos o museu foi visitado por 50 alunos do 5º ano do Colégio Interativo COC em busca de informações para redação sobre a vida e obra do Padre Albino.

Os alunos foram recebidos pelo diretor do museu, Prof. Sérgio Bolinelli, que os acompanhou na visita guiada. Eles ainda estrearam o telão instalado em uma das salas do museu, assistindo ao filme sobre Padre Albino.

De acordo com a direção, o museu, no mês de maio, recebeu a visita de 131 pessoas, sendo 103 de Catanduva e das cidades de Pindorama, Catiguá, Mirassol, Tabapuã, Monte Azul Paulista, Elisiário, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Roberto, Sorocaba, Guaíra, Paraíso, Itajobi e Campinas.

O Museu Padre Albino fica na Rua Belém, 647, esquina com Rua Ceará, e funciona de 2ª a 6ª feira, das 7h00 às 17h00, e aos sábados, das 7h00 às 11h00. As visitas podem ser agendadas pelo fone (17) 3522.4321. A entrada é franca.

Foto – Divulgação/FPA