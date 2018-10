Museu de História e Folclore recebe Exposição Brinquedos e Criatividade neste mês

O Museu de História e Folclore “Maria Olímpia” receberá neste mês de outubro a Exposição Brinquedos e Criatividade, organizada pela psicóloga e educadora olimpiense, Maria Antônia de Oliveira, com apoio da secretaria municipal de Cultura, Esportes e Lazer. O evento faz parte da programação especial realizada pela Prefeitura da Estância Turística de Olímpia para comemorar o Dia das Crianças, celebrado oficialmente no dia 12 de outubro.

A exposição será aberta na, próxima terça-feira, dia 9 de outubro, às 10 horas. Tanto no lançamento da mostra, como no dia 11 (quinta-feira), Maria Antônia estará no Museu, promovendo atividades especiais com os visitantes. A exposição acontecerá durante todo o mês e a entrada é franca.

O objetivo da exposição, segundo a organizadora, é colaborar na criação de um acervo permanente de brinquedos antigos e/ou artesanais, especialmente, para o Museu do Folclore.

“Sinto que estamos com a faca e o queijo na mão para dar início ao nosso espaço de incentivo à Criatividade. Vamos aproveitar esta gestão da Prefeitura e da secretaria de Cultura, em que pessoas idealistas são capazes de ver a importância de mais esse recurso para a cidade”, diz a educadora.

O Museu fica na Rua David de Oliveira, 89 – Centro, com horário de funcionamento de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Da Redação

Foto – Divulgação