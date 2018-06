Museu de História e Folclore exibe exposição de fotografias até agosto

O Museu de História e Folclore “Maria Olímpia”, da Estância Turística de Olímpia, exibe até a semana do 54ª Festival do Folclore, no mês de agosto, a exposição de fotografias denominada “Filhos de Deus”, do artista Daniel Taveira. Até lá, apreciadores da arte e da cultura poderão conferir, com entrada gratuita, as 26 peças que capturam as histórias por meio do olhar e das lentes de seu autor. O Museu está localizado na Rua David de Oliveira, 89, no centro da cidade.

De acordo com a representante do Museu de Arte Sacra de São Paulo, Elaine Bueno, o trabalho do fotógrafo é profundamente influenciado por rostos que mostram a passagem do tempo e tradições. Suas imagens evidenciam sua admiração por culturas estrangeiras, civilizações antigas, especialmente mexicanas. “As peças se encaixaram perfeitamente no Museu de Olímpia, que é um prédio lindo. Procuramos o espaço específico para distribuir as obras para um contexto de leitura. Esperamos que público aprecie”, disse Elaine.

O ARTISTA

Daniel Taveira, natural dos cerrados do Brasil Central, onde nasceu, em Tocantinópolis, Tocantins, depois de mudar-se para o México em 2010, conheceu e estudou com a grande fotógrafa Nadine Markova, em Brooklin – NYC e México. Como seu discípulo, passou a procurar o momento decisivo em que o diafragma de suas lentes busca descobrir o instante único, a expressão das imagens, luzes, cores, formas e emoções.

