Muricy Ramalho e Denílson se apresentam no Teatro Paulo Moura, em Rio Preto

Após atuarem juntos no São Paulo Futebol Clube, em 1994, e de conquistarem o título da Copa Conmebol, Muricy Ramalho e Denílson participam do talk show “Aqui é trabalho e muita resenha”, no dia 17 de agosto, às 21h, no Teatro Paulo Moura em São José do Rio Preto. O projeto aborda histórias engraçadas, emocionantes e exclusivas do esporte, uma excelente oportunidade para os apaixonados por futebol descobrirem histórias inéditas.

Mediado pelo relações públicas Guilherme Alf, o encontro tem o formato de uma partida de futebol: primeiro e segundo tempo, desafio do intervalo com a participação da plateia e acréscimo com perguntas destinadas para o Muricy e Denílson. “Reencontrar o Denílson depois de muitos anos é sempre especial. A gente se diverte no palco com muitas risadas e histórias divertidas, mas também com muita coisa séria, como os desafios que passamos juntos”, ressalta Muricy Ramalho, ao lembrar de toda a trajetória que teve ao lado de Denílson.

“É um privilégio atuar junto com um dos maiores treinadores brasileiros, que tem uma história incrível e superou todas as nossas expectativas”, afirma Denílson. Ele ainda complementa que o público irá conferir histórias exclusivas dos dois, que tem diferentes visões do vestiário, um como comandante e outro como comandado.

Muricy e Denílson são grandes nomes do futebol brasileiro que além de terem se destacado dentro do campo, possuem características marcantes de personalidade. “O público vai se surpreender muito com os dois, vão conhecer um Muricy que certamente não conhecem e se emocionar com o Denílson”, garante Fabrício Ramos, diretor da Insperiência.

Idealizado pela Insperiência e com produção da Dromedário, o talk show “Aqui é trabalho e muita resenha” é um projeto itinerante e já passou por São Paulo, Curitiba e Porto Alegre e sempre possui recorde de público.

Segundo Emily Borges, Diretora da Dromedário, unir dois nomes com apelo positivo entre as principais torcidas do Brasil para contarem histórias dos bastidores da bola é motivo de grande satisfação. “A Dromedário é especializada na produção desse tipo de evento e a parceria com a Insperiência nesse projeto é um grande acerto. 2018 é ano de Copa do Mundo e o ‘Aqui é trabalho e muita resenha’ vai atrair o interesse do público e de grandes marcas”, projeta.

FICHA TÉCNICA

Roteiro: Guilherme Alf e Rodolfo Mohr

Direção: Insperiência

Elenco: Denilson, Muricy Ramalho e Guilherme Alf

Produção: Dromedário

Duração: 90 Minutos

Classificação Etária: 12 anos. Menores de 12 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.

SERVIÇO:

“Aqui é Trabalho e Muita Resenha”

Data e Horário: 17 de agosto, às 21h

Local: Teatro Paulo Moura – Av. Duque de Caxias, 3900 – Jardim dos Seixas – São José do Rio Preto

Ingressos: de R$ 45,00 a R$90,00

Vendas: http://jvingressos.com.br/index.php?route=product/category&path=519

Da Redação

Foto – Divulgação