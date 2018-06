MP condena políticos por supostamente obrigarem assessores a devolverem parte dos salários

A Justiça de Catanduva condenou, no último dia 20, os vereadores Aristides Bruschi (PEN) e Wilson Paraná (PT) por supostamente terem obrigado assessores a devolver parte dos salários recebidos no período de janeiro a outubro de 2013. Também foram condenados os ex-vereadores Vagner Luiz Pimpão (PHS) e Aparecido de Lima (PV).

De acordo com o trecho da sentença, “durante todo esse período, foram obrigado a repassar a grande parte de sua remuneração para os demandados que os contratou, como condição de manutenção do cargo comissionado, sob a justificativa de que estes estariam passando por dificuldades financeiras”.

A Justiça ainda deixou de determinar a imediata perda da função pública, em observância a lei que veda a aplicação da referida pena antes do trânsito em julgado. Os envolvidos negaram as acusações do Ministério Público.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM