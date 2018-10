Move Dance Catanduva movimenta mais de 450 bailarinos

Catanduva vivencia a expectativa para a realização do Move Dance, festival de dança que será realizado no próximo sábado e domingo, dias 20 e 21, respectivamente. O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Way Company.

O festival terá mostra competitiva e workshops, reunindo mais de 450 bailarinos, de 30 grupos de Catanduva e mais 18 cidades do interior de São Paulo.

Na competição, serão apresentadas mais de 100 coreografias em modalidades como ballet clássico, jazz, contemporâneo, danças populares, danças urbanas e estilo livre. As apresentações serão avaliadas por uma bancada de jurados de renome nacional.

Serão R$5 mil em prêmios aos vencedores, além de vagas garantidas para festivais regionais, nacionais e internacionais, a exemplo do Festival Danzas del Mercosul, na Argentina, Passo de Arte Internacional, Santos Dance Festival e Criarte, para as coreografias melhor pontuadas na premiação geral.

As apresentações serão no Salão de Exposições da Estação Cultura Deca Ruette, a partir das 15 horas. Os convites já podem ser retirados na Estação Cultura das 9 às 18 horas. Cada ingresso deve ser trocado por dois litros de leite. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3531-5100.

Abertura

Transcender, com a Way Company, abrirá o Move Dance Catanduva, no sábado, às 15 horas. O espetáculo retrata as relações interpessoais e algumas situações cotidianas. O trabalho foi desenvolvido a partir de estudos corporais e psicológicos. O intuito é causar impacto positivo no público fazendo com que reflitam sobre suas próprias experiências. A apresentação é baseada na dança contemporânea, tendo como fundamento técnico as danças urbanas.

“Transcender é se superar, ultrapassar suas próprias barreiras e colocar tudo o que é bom, acima das coisas ruins. O que é transcendental está ligado à razão pura, que precede toda a experiência”, diz o diretor geral Matheus Matos.

