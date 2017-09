Motociclista morre em acidente no Centro de Catanduva

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um ônibus na ponte do cruzamento da Rua 24 de Fevereiro com a Avenida São Domingos, no Centro de Catanduva. De acordo com informações ainda extra-oficiais, a ocorrência teria sido registrada por volta das 15 horas desta quarta-feira (20).

Tanto o ônibus quanto o motociclista seguiam pela via sentido Centro/Bairro, quando ao efetuarem a conversão para a esquerda, o veículo acabou atingindo o motoqueiro. Imediatamente após a colisão, a Polícia Militar e a Polícia Científica foram até o local para isolar a área e evitar a aglomeração de curiosos.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente. Mais informações nas próximas atualizações.

Da Redação

Foto – Divulgação/Leitor Notícia da Manhã/WhatsApp