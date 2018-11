Mostra de Carros Antigos chega ao Iguatemi Rio Preto neste feriado

A Mostra de Carros Antigos, projeto que está percorrendo os shoppings da rede Iguatemi, chega ao Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto neste feriado. O público de Rio Preto e região terá a oportunidade de vivenciar momentos de resgate histórico e cultural em um final de semana na companhia de verdadeiras raridades. O evento, no estacionamento próximo à Figueira, é gratuito e será nos dias 2, 3 e 4 de novembro.

Com apoio institucional da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), um dos objetivos da mostra é difundir a cultura do antigomobilismo. Com entrada gratuita, os visitantes poderão ver de perto mais de 30 veículos que fizeram história e sucesso entre as décadas de 1930 e 1980. Para deixar o passeio ainda mais agradável, o local terá a presença de food trucks e apresentações musicais ao vivo. A banda Blues Custom faz seu som nos três dias de evento, sempre a partir das 18h.

José Paulo Parra, organizador da Mostra, destaca que este é um evento que visa aproximar a cultura dos carros antigos do público. “Automóvel antigo é cultura e, em 2016, foi reconhecido pela Unesco como patrimônio histórico da humanidade. Com a Mostra, levamos algumas raridades para que o público do shopping tenha acesso a estes clássicos, que são ícones muito representativos do desenvolvimento do homem moderno, além de retratar uma época da nossa sociedade por meio do seu design e engenharia”, destaca.

De acordo com Parra, a Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) foi uma das entidades mais presentes na disseminação da importância e valorização dos automóveis antigos. Em 2016, a Fiva (Federação Internacional de Veículos Antigos) recebeu a validação da Unesco (Organizações das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) para reconhecer os automóveis antigos como Patrimônio Histórico da Humanidade. A entidade salientou a importância da Fiva em ajudar a valorizar a memória da motorização, promover a preservação de veículos históricos e mostrar a tecnologia de época às futuras gerações.

Sobre a Mostra

A Mostra de Carros Antigos contará com diversos veículos com características originais preservadas e que seguem circulando. A ideia é que o público possa conferir de perto os carros e trocar informações sobre a cultura do automóvel antigo.

Para Flavia Lania, supervisora de marketing do Iguatemi Rio Preto, a ação é mais uma opção para os visitantes do shopping. “As atrações culturais fazem parte da experiência que nosso público pode aproveitar em suas visitas. A Mostra de Carros Antigos é mais um passeio para curtir em família e passar bons momentos em um final de semana diferente”, comenta.

A mostra, que vem percorrendo shoppings da rede, é realizada pela Talladega Motors e conta com apoio institucional da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), em parceria com o Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto e com o apoio, na cidade, do Pioneiro Clube de São José do Rio Preto e do Opala Clube de Rio Preto.

Da Redação

Foto – Divulgação