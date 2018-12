Mobiliário interno começa a ser montado na Radioterapia/HCC

Os móveis funcionais, poltronas, armários, mesas e arquivo deslizante já estão em processo de montagem e instalação no Serviço de Radioterapia/HCC da Fundação Padre Albino.

No hall de entrada, 15 unidades individuais e dois conjuntos confortáveis de poltronas de design contemporâneo foram montadas e aguardam posicionamento. Também estão armazenadas, à espera de instalação definitiva, as mesas, armários e cadeiras dos consultórios; são mais de 30 cadeiras deslizantes e fixas.

O arquivo deslizante proporcionará maior organização e comodidade, pois as estruturas verticais, que se encaixam em cavidades predefinidas, reduzem o espaço útil em até 70% quando comparados aos arquivos convencionais. O estacionamento para veículos está em fase de conclusão; falta apenas a jardinagem.

A primeira etapa de instalação do acelerador linear pela empresa Varian foi concluída na quarta-feira (19), com a realização de testes com acompanhamento do físico responsável.

A previsão é de que as obras estejam finalizadas entre janeiro e fevereiro de 2019.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria FPA