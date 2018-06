Moacyr Franco é atração da Festa da Cultura Popular do Sesc

O mês de junho bate à porta e, com ele, começam as tradicionais festas juninas. E, o Sesc Catanduva realiza uma festa com shows, danças, brincadeiras e comidas típicas, para toda família celebrar a cultura popular do interior, sob o tema “Tá no ar, é cultura popular” entre outras.

No primeiro dia de festa, sexta, dia 22, atividades, acontece o show do Moacyr Franco que prestigia diversos ritmos, desde o romântico até o sertanejo de raiz e mostra as músicas que marcaram sua carreira.

Já no dia 23, sábado, apresentam- se As Galvão, a dupla que tem mais de 300 músicas gravadas que ultrapassam fronteiras, são tocadas em vários países. No show, além dos clássicos da música de raiz sertaneja, as irmãs cantam seus maiores sucessos: “Coração Laçador” (O Boi), “No Calor dos teus Abraços”, “Pedacinhos” entre outros.

No terceiro e último dia, domingo, dia 24, é a vez da cantora, apresentadora, compositora e violeira Adriana Farias que mescla composições próprias com clássicos consagrados da música caipira e chega com a proposta de ser um elo entre o tradicional e o moderno.

Sobre as demais atividades do evento, para orientar as pessoas ao chegarem, a festa conta com os anfitriões Vaindo & Quetiarcansso, uma dupla de caipiras que direciona o público aos espaços da unidade, apresentando a programação junto ao sanfoneiro Vinícius Nobre, com repertório variado e contagiante para receber à todos. A festa da Cultura Popular, também reunirá entidades de trabalho social e beneficente; nas barracas gastronômicas, oferecendo pratos e bebidas típicas das festividades juninas caipiras.

As pipas, tema central da festa este ano, serão construídas pelo artista Silvio Voce e estarão distribuídas pela unidade: coloridas, iluminadas, grandes, pequenas, enfim, para todos os gostos e idades. Outras atividades culturais e recreativas farão parte da programação do evento, como, por exemplo, o Projeto Leia, de incentivo à leitura e o Gabinete de Curiosidades e Habilidades, que oferece uma programação especial com atrações artísticas durante três dias de festa. Por fim, as barracas de animação vão resgatar a ludicidade comum as festividades juninas – pesca, argola, boca de palhaço – e ficarão a cargo de instituições assistenciais da cidade.

Para estudantes, aposentados, servidores de escolas públicas, +60 e portadores de deficiência, o ingresso custa R$4,00. Aos demais interessados, R$8,00. Os ingressos da festa da Cultura Popular começam a ser vendidos a partir do dia 12, terça, na Central de Atendimento do Sesc Catanduva, e serão a numero limitado. Lembrando que para os comerciários e seus dependentes a entrada é gratuita e não é necessário retirar ingresso antes – basta apresentar a credencial válida no dia da festa. Nos dias 22, 23 e 24, somente a Central de Atendimento abrirá a partir das 13h, para venda de ingressos, e renovação das credenciais. O restante da unidade abrirá somente a partir das 19h nos três dias de festa.

PROGRAMAÇÃO

Moacyr Franco – Em seu show, Moacyr mostra o humor sempre presente no dia a dia, um dos motrizes destes quase 60 anos de carreira. Cantor e compositor de diversos ritmos, desde o romântico e o sertanejo de raiz, o artista mostra músicas que marcaram sua carreira, como: “Doce Amargura”, “Coração sem Juízo”, “Querida”, “Milagre da Flecha”, “Balada das Mãos”, “Distante dos Olhos”, “Cartas na Mesa”, “Suave é a Noite”, “Balada nº 7”, “Eu Te Darei Bem Mais”, “Ainda Ontem Chorei de Saudade”.

Dia 22, sexta, 22h. | Quadra Coberta | Classificação: Livre.

As Galvão – “Chalana”, “Meu Primeiro Amor”, “Cabecinha no Ombro”, “Beijinho Doce” e “Colcha de Retalhos”, estas e outras composições famosas de raiz integram o repertório das irmãs Mary e Marilene Galvão, mais conhecidas como As Galvão, que estão entre os representantes fiéis do segmento. Aos 7 e 5 anos de idade já estavam encantando radialistas de todo o país, quando tinham 14 e 12 anos, lançaram o primeiro disco, que lhes rendeu o primeiro sucesso: “Carinha de Anjo”.

Dia 23, sábado, 22h. | Quadra Coberta | Classificação: Livre.

Adriana Farias – Violeira respeitada, intérprete com personalidade marcante e dona de um estilo próprio, a artista conquista cada vez mais espaço no cenário musical. Adriana mescla composições próprias com clássicos consagrados da musica caipira e chega com a proposta de ser um elo entre o tradicional e o moderno.

Dia 24, domingo, 21h. | Quadra Coberta | Classificação: Livre.

Vaindo & Quetiarcansso – Essa dupla de caipiras direciona o público aos espaços da unidade, apresentando a programação da festa.

De 22 a 24, sexta à domingo, 19h. | Espaços da unidade | Classificação: Livre.

Da Redação

Foto – Divulgação