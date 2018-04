Milton Júnior é apresentado pelo Novorizontino para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro

Após uma temporada no Anapolina (GO), onde disputou o Campeonato Goiano, o meia, de 27 anos, chega ao Novorizontino como novo reforço para defender a camisa do Tigre no Brasileirão. Também já teve passagens pelo Internacional (RS), Sport (PE), ASA (AL), Ferroviária (SP), Portuguesa (SP) e também pelo Red Bull Brasil (SP).

Milton comentou sobre sua recepção: “O Novorizontino é tudo o que me falaram. Um lugar de trabalho organizado, e muito sério. Para mim, é gratificante fazer parte desse momento especial com o clube, onde todos estão almejando grandes conquistas no Brasileiro. Temos que nos manter focados, pois trata-se de um campeonato difícil. Espero que o torcedor esteja sempre presente, nos apoiando, como é de costume na cidade e fora dela também, até onde já sei, sabemos a força que isso nos traz. Dentro do gramado, pretendo, junto com meus companheiros, jogar com muita vontade, raça e determinação. Vamos em busca da Série C”, finalizou.

O Novorizontino estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no dia 21 de abril, às 15h. O local da partida ainda não foi divulgado.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino