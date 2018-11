Meio Ambiente realizou limpeza compulsória de 50 terrenos

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, prossegue com o serviço de limpeza compulsória em terrenos particulares. As equipes estão nos setores 3 e 4, que correspondem, respectivamente, às áreas e bairros das regiões do Cidade Jardim, Monte Líbano, Parque Iracema, São Domingos, Solo Sagrado, Bom Pastor e Vertoni.

São considerados terrenos sujos aqueles com depósito de lixo, detritos ou entulhos de qualquer espécie e com mato alto, que podem desencadear focos de doenças, como a dengue, proliferar vetores e causar mau cheiro – situações que afetam diretamente a saúde e a qualidade de vida da comunidade.

“Desde o início dos trabalhos, 50 terrenos já foram limpos. A manutenção dos lotes é necessária em razão do abandono e consequente risco à saúde da população, já que o mato alto é propício para o esconderijo de insetos e animais peçonhentos, que encontram refúgio e abrigo nestas áreas”, disse o diretor de Meio Ambiente, José Maurício Braga.

Em caso de descumprimento da lei, o proprietário é multado em 250 UFRC (Unidade Fiscal de Referência de Catanduva). Em caso de reincidência, há acréscimo de 50%. O responsável pelo terreno também paga o valor total dos serviços executados quando a limpeza é feita pela administração pública.

Para a manutenção das áreas, a Prefeitura faz a divulgação antecipada, dez dias antes do início dos serviços – informando por carro de som e divulgação na Imprensa Oficial, release e mídias sociais, os setores que receberão a etapa da limpeza.

