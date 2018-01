Medicina/UNIFIPA divulga lista dos 100 aprovados; 6 são de Catanduva

A VUNESP divulgou na manhã desta quarta-feira (17) a relação dos aprovados no Vestibular 2018 do curso de Medicina do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA). Na lista dos 100 aprovados seis são de Catanduva: Thiago Yuji Nakao Hatanaka, 25º colocado; Matheus Borges de Souza, 30ª colocado; Lívia Guerzoni da Silva, 47ª colocada; Vitor Paschoaleti Nishiyama, 95º colocado; Leticia Remonte Righini, 96ª colocada, e Ana Luiza Duran Casseb, 99ª colocada. A primeira colocada, Gabriela Módulo Molina, é de São Paulo.

Os 100 aprovados devem fazer suas matrículas nos dias 19 e 22 de janeiro, das 8h00 às 17h00, no Câmpus Sede. A segunda chamada será no dia 23 de janeiro e a terceira, no dia 24. Havendo vagas remanescentes serão feitas novas convocações em datas definidas pela Reitoria da UNIFIPA. O preenchimento das vagas obedecerá à ordem decrescente de classificação dos candidatos.

Na lista de espera, outros catanduvenses. Carolina Baptista Rinaldi, 127ª; Felipe Mendes Fernandes, 156º; Renato Lorenzon Filho, 160º; João Victor Morabito, 169º. Samuel Ricardo dos Santos, de Santa Adélia, foi o 107º colocado. Aprovado neste ano, Vitor Paschoaleti Nishiyama foi o 185º no vestibular de 2017.

2.705 candidatos se inscreveram para o vestibular de 2018. O edital dos 100 aprovados e mais informações estão disponíveis em www.unifipa.com.br O Câmpus Sede da UNIFIPA, onde é oferecido o curso de Medicina, fica na Rua dos Estudantes, 225 (Hospital Emílio Carlos), Parque Iracema, em Catanduva.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria FPA