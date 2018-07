Medicina Preventiva promove qualidade de vida no Grupo Melhor Idade

Ter saúde na melhor idade é o desejo de muitos brasileiros. Em Catanduva não é diferente, muitas pessoas estão de olho no envelhecimento saudável. Pensando nisso, a Medicina Preventiva da Unimed Catanduva tem o Grupo Melhor idade, que trabalha promovendo a qualidade de vida e bem-estar dos beneficiários nesta faixa etária.

O grupo visa qualidade de vida, com aulas teóricas e práticas que incluem temas voltados à saúde, atividade física, informações sobre doenças e meios de prevenção, beleza, autonomia, moda, interação social, fortalecimento do vínculo familiar, saúde bucal, alimentação, dentre outros.

Às segundas e quartas-feiras, as participantes do grupo realizam atividades físicas, com orientações da educadora física Cintia Marques Leal. “No grupo, elas passam pela equipe multidisciplinar da Medicina Preventiva e médicos especializados. A partir daí cada atividade é planejada de acordo com a recomendação médica e a necessidade de cada beneficiário. ”, explicou Cintia.

Ter o acompanhamento personalizado e todo o respaldo durante as atividades é um dos diferenciais que chamou a atenção das participantes.

“O grupo é ótimo. Aqui eu venho com prazer. Senti melhora em tudo, principalmente na ansiedade e no condicionamento físico. Além disso, a equipe é bem preparada. Somos bem recebidos”. Aparecida Maria Quecore Favaron.

“Acho o grupo muito importante para a saúde e bem-estar. Aqui eles nos acompanham e orientam durante as atividades. Isso tem refletido muito, principalmente nas dores que eu sentia”. Alzira Madalosso

O que é preciso para fazer parte do grupo?

– Passar por avaliação de equipe médica da Medicina Preventiva e ter acima de 60 anos.

Da Redação

Foto – Divulgação