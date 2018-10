Medicina está novamente entre as melhores do Estado no exame do Cremesp

O curso de Medicina do Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA novamente ficou entre os melhores do Estado no exame do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). O resultado foi apresentado durante reunião com os representantes das escolas médicas participantes. Este ano participaram da avaliação 37 escolas de Medicina.

Com adesão desde 2005 ao exame, o curso de Medicina da UNIFIPA tem se destacado na avaliação com os índices de aprovação de seus alunos. 61 alunos prestaram a prova, sendo que 77,05% foram aprovados, contra 61,78% das demais faculdades do Estado. Foi a única faculdade particular da região a ficar entre as melhores colocadas.

O coordenador do curso de Medicina da UNIFIPA, Prof. Dr. Jorge Luís Valiatti, comemorou. “Os nossos resultados foram bons e nos mantemos entre os cursos com melhor desempenho”, disse. Para o pró-reitor Acadêmico e de Graduação, Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, “os resultados que a UNIFIPA vem alcançando só reforçam a opção pela qualidade realmente superior em todos os cursos. Isto é motivo de orgulho para todos nós”.

Desde o início do Exame, há 14 anos, as escolas participantes recebem relatório pormenorizado de desempenho de seus alunos por área de conhecimento – preservando-se a identidade dos mesmos – para que possam ter subsídios para corrigir falhas ou aprimorar os cursos avaliados. Pelo segundo ano consecutivo, os números apontam que mais da metade dos alunos do 6º ano e recém-formados de escolas médicas do Estado foi aprovada na avaliação.

O Exame de 2018 teve recorde de inscrição e de participação entre todas as edições, com 4.690 inscritos (30% a mais em relação a 2017) e 3.174 participantes do Estado de São Paulo, dos quais 61,8% – ou 1.961 – acertaram mais de 60% das 120 questões da prova, porcentagem que o Cremesp considera mínima para a aprovação. A edição contou com a participação de todas as escolas médicas do Estado de São Paulo que já tem turmas formadas.

O Exame do Cremesp, destinado aos alunos do 6º ano e aos recém-formados em Medicina, é facultativo e permite que os egressos testem seu conhecimento e que as escolas tenham parâmetros de desempenho por áreas. Os resultados podem contribuir para o debate sobre a qualidade da formação médica, sobretudo, quando existe um grande número de escolas em funcionamento no Estado. “Temos que investir em qualidade e não apenas em quantidade, pontuou Lavínio Nilton Camarim, presidente do Cremesp. Seguramente, é imprescindível, também, levar condições de trabalho, equipes multidisciplinares, programas de fixação de médicos e planos de carreira para o profissional trabalhar adequadamente”, complementou Camarim.

As escolas privadas com melhor desempenho no Cremesp 2018, em ordem alfabética, foram: Centro Universitário Lusíada (Unilus); Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata; Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; Faculdade de Medicina de Jundiaí; Faculdade de Medicina do ABC; Faculdades Integradas Padre Albino; Pontifícia Universidade Católica de Campinas; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Universidade Anhembi-Morumbi; Universidade de Franca; Universidade de Ribeirão Preto; Universidade de Taubaté e Universidade São Francisco.

Da Redação

Foto – Divulgação