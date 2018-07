MEC autoriza Residência Médica em Psiquiatria na UNIFIPA

Após vistoria oficial, o Ministério da Educação autorizou o credenciamento da Residência Médica em Psiquiatria do curso de Medicina do Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA que vai treinar médicos durante três anos para credenciá-los como Psiquiatras, seguindo regras determinadas pela Comissão Nacional de Residência Médica.

De acordo com o Dr. Eduardo Marques da Silva, Coordenador da Residência Médica da UNIFIPA, a nova Residência Médica em Psiquiatria, cujo psiquiatra responsável será o Dr. Gerardo Maria Araújo Filho, terá como locais de aprendizagem os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, mantidos pela Fundação Padre Albino, o Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi e o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

“Planejamos iniciar a Residência Médica em 2019 e o concurso será organizado pela Comissão de Residência Médica da UNIFIPA, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde”, informou Dr. Eduardo.

O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso de Medicina da UNIFIPA e visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do estagiário para a vida cidadã e para o trabalho.

Da Redação

Foto – Divulgação