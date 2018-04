Marcelo Tchê e Natham são os novos reforços do Novorizontino para a Série D

Na tarde desta segunda-feira (2), o Grêmio Novorizontino apresentou mais dois nomes para a competição. O lateral Marcelo Tchê, de 30 anos, chega ao clube após uma temporada no Villa Nova (MG), onde disputou o Campeonato Mineiro. Também já teve passagens pelo Tricordiano (MG), Brusque (SC), CRAC (GO), Tiradentes (GO), Anápolis (GO), Santa Helena (GO), além de suas experiências em Portugal, no Arouca e no Paços Ferreira. Marcelo comentou sobre sua chegada: “Foi melhor do que eu imaginava, me receberam muito bem. Tivemos a oportunidade de começar os trabalhos, o que me deixou mais feliz pois tive a certeza de quanto o Novorizontino é grande. Me sinto lisonjeado por poder fazer parte desse momento tão bom e importante para o clube, grandes conquistas estão por vir. O torcedor pode esperar por muita dedicação, vontade e trabalho, sempre com muito caráter e respeito por todos os envolvidos”.

Quem também foi apresentado, foi o atacante e meio-campista de 25 anos, Natham, que é recém-chegado do Votuporanguense, onde disputou a série A2 desse ano. Após também defender as camisas do XV de Jaú (SP), Noroeste (SP), Mirassol (SP), Juventus (SP), Paraná (PR), Audax (SP) e do Comercial (MS), o atleta está focado para a competição: “Feliz em chegar ao Novorizontino, minha recepção foi muito boa e estou animado com mais essa oportunidade, em um clube com uma boa estrutura e condições de trabalho. Ano passado estive na série D em outro clube e sei de todas as dificuldades que virão, por isso, meu principal objetivo é poder exercer um bom trabalho junto com a equipe, para que com muito foco, possamos conseguir o acesso a série C e marcar mais essa história para o clube”, finalizou.

A estreia do Tigre no Campeonato Brasileiro será contra o Americano (RJ), no dia 21 de abril, às 15h. O local da partida ainda não foi divulgado.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino