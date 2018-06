Maratonista da região disputa duas provas de longa distância em menos de 24 horas

O maratonista Antonio Augusto Almeida, que treina em Olímpia (SP), encarou uma experiência diferente em sua carreira: o Desafio Cidade Maravilhosa. O atleta percorreu, entre os dias 2 e 3 de junho, 63 quilômetros em duas provas no período de 24 horas.

O desafio é compreendido pela participação em um circuito de duas provas de longa distância. A primeira foi a Meia Maratona Olympikus, com 21 quilômetros de distância. No dia seguinte, ele encarou os 42 quilômetros da Maratona do Rio 2018.

Dos 39 mil atletas que estiveram na Maratona do Rio – considerada uma das mais importantes da América Latina -, apenas 2 mil completaram as duas corridas. Antonio Augusto Almeida foi um dos poucos atletas a cruzar duas vezes a linha de chegada em menos de 24 horas.

Há dez anos, o maratonista é palestrante do projeto Eu Sou da Corrida, que incentiva a prática da atividade física. “A corrida pode mudar vidas. Pode transformar vidas! Aconteceu comigo! É o meu exemplo de vida que levo para as palestras. Os benefícios não são apenas para a saúde física. Eles refletem positivamente na vida pessoal, social e também profissional”, afirma Augusto.

Em agosto, Almeida participará da Maratona do Fim do Mundo em Ushuaia, na Argentina.

