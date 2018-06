Manual LGBTI+ é apresentado em capacitação a comunicadores

Comunicadores da cidade e região terão a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre a comunidade e temas LGBTI+. A Prefeitura de Catanduva, o Conselho Municipal dos Direitos LGBT e o Grupo Reveja vão oferecer capacitação a profissionais da mídia baseada no novo Manual de Comunicação LGBTI+, elaborado pela Rede GayLatino, Aliança Nacional LGBTI+ e Grupo Arco-Iris de Cidadania LGBTI.

O evento será na próxima terça-feira, às 8h30, no auditório do Sincomerciários, que apoia a iniciativa. A ação também tem parceria do Grupo Transviver.

O treinamento visa desmistificar o paradigma em torno das nomenclaturas para essa comunidade e seus termos que sofreram alterações ao longo do tempo para enquadrar uma parcela maior de pessoas. Além de padronizar devidamente o tratamento da mídia em relação a lésbicas, gays e bissexuais.

A palestra será conduzida pelo presidente do Grupo Reveja e do CMD-LGBT’s, Vasco da Gama. Ele apresentará um exercício básico sobre diversidade de gênero para provocar fácil entendimento e levar os participantes à reflexão sobre o tema.

“A Comunicação é uma das áreas que mais fomenta notícias e fatos que envolvem o público LGBT. Daí a importância de uma mídia antenada e que saiba se referir a esse público corretamente”, destaca.

O curso terá espaço para debate, com esclarecimentos de perguntas dos comunicadores. Ao final, os organizadores vão distribuir uma cartilha sobre diversidade sexual e cidadania LGBT, elaborada pela Coordenação de Políticas Públicas para Diversidade Sexual, do Governo do Estado de São Paulo.

Os organizadores também apoiam a Campanha do Agasalho 2018. Na entrada do auditório haverá uma caixa de coleta para receber doações, que serão revertidas ao Fundo Social de Solidariedade de Catanduva.

Programação

8h30 – Boas Vindas – credenciamento e coffee break

09h00 – Apresentação cultural baseada no tema LGBT

09h30 às 11h – Palestra sobre Comunicação LGBT

11h às 11h30 – Debate com o público

Da Redação

Foto – Divulgação